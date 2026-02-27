La quarta serata di Sanremo 2026 si svolgerà venerdì 27 febbraio e vedrà protagonisti i duetti, le cover e gli ospiti sul palco dell’Ariston. La serata include anche le esibizioni dei cantanti in gara, con orari e dettagli da conoscere. La semifinale si avvicina e gli spettatori potranno seguire tutte le esibizioni e gli interventi previsti per questa fase del festival.

La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 prosegue verso l’attesissima finale di sabato. Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026 appuntamento con la serata delle cover e dei duetti. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della quarta serata. Carlo Conti e Laura Pausini con Bianca Balti sono i conduttori della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda venerdì 27 febbraio, dalle ore 20.40 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Questa sera sul palcoscenico si esibiranno tutti i 30 cantanti big in gara con cover e duetti. Ad accompagnarli grandi nomi della musica italiana ed internazionale per una serata che si preannuncia una grande festa in musica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026: duetti, cover, cantanti, ospiti, orari, tutto quello che c’è da sapere | 27 febbraio

Scaletta quarta serata Sanremo 2026: cover e duetti di venerdì 27 febbraio (cantanti, ospiti, voto)La quarta serata di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio, è quella che il pubblico chiama da sempre “serata cover”.

La scaletta della terza serata di Sanremo 2026: cantanti, conduttori, ospiti, orari e tutto quello che c’è da sapere | 26 febbraioLa 76esima edizione del Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con la terza serata.

Le cover e i duetti della quarta serata di Sanremo 2026

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara; Scaletta e programma della serata delle cover a Sanremo: gli ospiti e i duetti; Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: le cover; Festival di Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata con duetti e cover.

Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVE ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: tutte le cover e i duetti dei Big in ordine di uscitaA condurre la serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Bianca Balti. Il voto sarà suddiviso tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). alfemminile.com

Sanremo 2026, la scaletta della serata cover. Chi sono gli ospiti e gli artisti sul palco - facebook.com facebook

Sanremo 2026, serata cover: scaletta, brani e chi duetta con chi x.com