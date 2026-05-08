Prima della partita decisiva di campionato, si fanno sempre più insistenti le voci che riguardano il futuro di Rafael Leao al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante portoghese potrebbe aver concluso la sua esperienza con i rossoneri, lasciando intendere che questa potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del club. Nessuna conferma ufficiale è arrivata ancora dalla società o dal giocatore.

L’avventura di Rafael Leao al Milan sembra arrivata davvero ai titoli di coda, secondo La Gazzetta dello Sport. Dopo sette stagioni in rossonero, il club avrebbe ormai deciso di aprire alla possibilità di una cessione in estate, stanco di aspettare quel definitivo salto di qualità che il portoghese, almeno negli ultimi mesi, non è riuscito a compiere. Il problema non riguarda soltanto i numeri, comunque in calo rispetto alle stagioni migliori. A pesare è soprattutto la sensazione di incompiutezza che accompagna Leao ormai da tempo. Troppi alti e bassi, troppe partite affrontate senza continuità di rendimento e, secondo ambiente e tifosi, senza quella rabbia agonistica necessaria in un momento delicato della stagione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, game-over per Rafa Leao: cosa filtra prima della partita decisiva

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