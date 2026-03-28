Napoli-Milan novità su Leao | cosa filtra in vista del big match

Rafael Leao è tornato al centro dell’attenzione in vista della partita tra Napoli e Milan del 6 aprile, rientrando a Milanello mercoledì per gli allenamenti. Tuttavia, l’adduttore destro del giocatore resta un aspetto da monitorare, creando incertezza sui suoi eventuali utilizzi da parte degli allenatori delle due squadre.

Rafael Leao rientra a Milanello mercoledì per preparare Napoli-Milan del 6 aprile, ma l’adduttore destro rimane un’incognita concreta per i piani tattici di entrambi gli allenatori. Leao in Portogallo: il recupero lontano da Milanello. L’esterno portoghese ha scelto di gestire il problema muscolare in patria, con il benestare del Milan. La scelta rivela quanto il club rossonero consideri critico questo infortunio: non si tratta di un semplice affaticamento, ma di una lesione che ha pesato sulle ultime prestazioni di Leao. Assente dalla convocazione della Nazionale, l’attaccante ha deciso comunque di partire per proseguire il lavoro specifico lontano da Milanello, segnale che il recupero richiede un approccio personalizzato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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