Domenica sera alle 20:45 all’Olimpico si gioca Lazio-Milan, terzo confronto stagionale tra le due squadre in questa stagione di Serie A. La partita si inserisce nella 29esima giornata e rappresenta un punto di interesse per le formazioni coinvolte, con Allegri che potrebbe arrivare a -5 punti da Chivu in classifica. Le formazioni e le quote sono già disponibili.

Lazio e Milan si affrontano domenica sera all’Olimpico per la terza volta in stagione in uno dei big match della 29esima di Serie A. I rossoneri vogliono alimentare il sogno Scudetto dopo il successo nel derby che li ha riportati a -7 dalla vetta, e che dopo il pareggio di ieri dell”Inter potrebbe ridursi ancora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lazio-Milan (domenica 15 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Allegri può andare a -5 da Chivu

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