Messina | bando da 70.000 euro per il nuovo spazio Youngme Lab

A Messina è stato pubblicato un bando da 70.000 euro per la creazione di un nuovo spazio chiamato Youngme Lab presso il Palacultura. La procedura di selezione è rivolta a chi desidera proporre un progetto per gestire questa struttura. Le modalità di ripartizione del budget non sono state ancora rese note e rappresentano uno dei punti da chiarire nel processo di selezione.

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? Domande chiave Chi può candidarsi per gestire il nuovo polo al Palacultura?. Come verrà ripartito il budget di 70.000 euro tra i partecipanti?. Quali requisiti deve rispettare il gruppo che gestirà lo spazio?. Cosa cambierà concretamente per i giovani professionisti di Messina?.? In Breve Budget di 70.000 euro tra fondi comunali e finanziamenti ANCI.. Gestore deve garantire almeno il 51% di membri under 35.. Spazio situato al quinto piano dell'ala ovest del Palacultura.. Progetto basato sulla deliberazione della Giunta numero 56 del 30 gennaio 2025.. Il Comune di Messina ha pubblicato l’avviso per affidare la gestione del nuovo spazio Youngme Lab, situato al quinto piano dell’ala ovest del Palacultura Antonello da Messina, con un budget complessivo di 70.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: bando da 70.000 euro per il nuovo spazio Youngme Lab ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Talento femminile: bando da 5.000 euro per design e creatrici? Cosa scoprirai Chi sono le giovani professioniste che possono partecipare al bando? Come si trasforma un dolore privato in un premio da 5. Don Bosco: 70.000 euro per rifare il campo sportivoIl progetto di rifacimento del campo sportivo dell’oratorio Don Bosco, previsto per aprile 2026, richiede un contributo economico della comunità... Panoramica sull’argomento YoungMe Lab, il bando per spazi giovanili al PalaculturaMESSINA. È in pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Messina l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione del soggetto gestore dello spazio YoungMe Lab, in ... letteraemme.it Messina investe sul futuro: al via YoungME, il piano da 2,4 milioni per occupazione e startupIl Comune di Messina lancia una sfida decisiva per il futuro dei suoi giovani: il progetto YoungME entra nel vivo, trasformando le politiche giovanili in opportunità concrete di lavoro e impresa. msn.com