Mercogliano controlli dei Carabinieri | denunciato 25enne dopo intervento in abitazione

I Carabinieri di Mercogliano hanno effettuato controlli nel territorio, denunciando un 25enne per aver portato oggetti atti ad offendere. Durante un intervento in un’abitazione, i militari hanno constatato la presenza di un’arma bianca e hanno avviato le procedure di denuncia. Le forze dell’ordine continuano a intensificare le verifiche per garantire la sicurezza nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Mercogliano, controlli dei Carabinieri: denunciato 25enne per porto di oggetti atti ad offendere. Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, finalizzati al contrasto dei reati predatori e a garantire una risposta tempestiva ed efficace contro ogni forma di illegalità. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di origini straniere, residente a Paternopoli e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di porto di oggetti atti ad offendere e rifiuto di fornire le proprie generalità.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Mercogliano, controlli dei Carabinieri: denunciato 25enne dopo intervento in abitazione Notizie correlate Leggi anche: Controlli dei carabinieri nel week end: 28enne fermato e denunciato dopo una lite Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio, intensificati in Irpinia i controlli dei Carabinieri: 3 arresti, 18 denunce e 15 fogli di via; Mercogliano: concerto Mariano per la Pace nel segno di Maria, Madre della Chiesa; Avellino: tutto nell’ultima gara per i playoff; Scandone Ko a Messina. Mercogliano, tenta di introdursi in un’abitazione: denunciato dai CarabinieriProseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, finalizzati al contr ... irpinianews.it Mercogliano, tenta di introdursi in una casa: denunciato 25enne con cacciavite e forbiceI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 25enne straniero residente a Paternopoli, già noto alle Forze dell’Ordine, per porto di oggetti atti ad offendere e rifiuto di fornire le ... irpiniaoggi.it