Si è tenuto un incontro tra esponenti di diverse nazioni per discutere della situazione nel Medio Oriente e delle questioni di sicurezza nella regione del Golfo. Durante il vertice sono stati affrontati anche i possibili impatti della crisi nel Golfo sui costi delle merci italiane. Contestualmente, si è svolto un incontro tra leader di diverse forze politiche e un ex presidente, con l’obiettivo di valutare strategie per contenere il fermento nazionalista.

? Punti chiave Come influenzerà la crisi nel Golfo i costi delle merci italiane?. Perché l'incontro tra Schlein e Obama punta a frenare il nazionalismo?. Quali limiti imporrà la riforma Casellati al premio di maggioranza?. Come cambieranno i governi italiani con la nuova soglia del 40%?.? In Breve Papa Leone XIV celebra anniversario pontificato al Santuario di Pompei con Meloni e Fontana.. Schlein incontra Obama a Toronto per il Global progress action summit di Mark Carney.. Casellati propone premio di maggioranza al 55% e soglia minima al 40% per legge elettorale.. Riforme elettorali mirano all'approvazione in Camera entro la fine dell'estate tramite audizioni tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e Rubio: vertice su Medio Oriente e sicurezza nel Golfo

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