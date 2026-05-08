Meghan Markle festeggia i 7 anni del figlio Archie con una dolce foto inedita

Meghan Markle ha condiviso sui social una foto inedita per celebrare il settimo compleanno del figlio Archie. La didascalia accompagna l’immagine con un messaggio di auguri rivolto al bambino. La foto mostra Archie sorridente mentre gioca all’aperto. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti e reazioni da parte dei follower. La famiglia Markle ha recentemente partecipato a diverse occasioni pubbliche, mantenendo un profilo mediatico attivo.

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« Sette anni dopo, tanti auguri al nostro dolce ragazzo ». Meghan Markle celebra così il settimo compleanno del figlio Archie, condividendo su Instagram due foto private e inedite che raccontano il tempo passato lontano dai riflettori reali ma sempre più vicini alla dimensione familiare costruita in California. Archie di Sussex festeggia il compleanno, la foto inedita con papà Harry. Nel primo scatto il piccolo Archie appena nato dorme sul petto del principe Harry, avvolto in una coperta bianca al Portland Hospital di Londra, dove il bambin o è nato il 6 maggio 2019. Nel secondo, più recente, Archie cammina sulla spiaggia insieme alla sorellina Lilibet: entrambi di spalle, i piedi nell’acqua e davanti il??profilo delle montagne della costa californiana.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Meghan Markle festeggia i 7 anni del figlio Archie con una dolce foto inedita Notizie correlate Leggi anche: Meghan Markle, le foto tenerissime per il compleanno di Archie Leggi anche: Meghan Markle sorprende i figli Archie e Lilibet con un regalo di Pasqua vintage Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Meghan Markle festeggia i 7 anni del figlio Archie pubblicando due nuove foto del principino; Meghan Markle, gli auguri ad Archie per i 7 anni: la foto inedita del principino; Meghan Markle posta una foto inedita del principe Harry con il figlio Archie, che compie 7 anni; La foto di Harry con Archie neonato che Meghan aveva nel cassetto da 7 anni. Perché solo adesso?. Meghan Markle, gli auguri ad Archie per i 7 anni: la foto inedita del principinoMeghan Markle affida a Instagram immagini mai viste prima tra cui una tenera passeggiata con la sorellina Lilibet ... tgcom24.mediaset.it Meghan Markle festeggia i 7 anni del figlio Archie pubblicando due foto del principino mai viste primaIl principe Archie il 6 maggio ha compiuto 7 anni. Meghan Markle ha pubblicato un messaggio di auguri per il figlio su Instagram, scrivendo: 7 anni dopo... buon compleanno al nostro dolce bambino, a ... elle.com Kris Jenner mette fine al dramma del "Photogate" con Meghan Markle dopo i regali per la Festa della Mamma Godetevi un thriller ricco d'azione in cui una splendida Duchessa e un affascinante detective rimangono invischiati negli intrighi di palazzo #Italy x.com 7 … Meghan Markle ha voluto celebrare il compleanno del suo dolce ragazzo condividendo uno scatto inedito e tenerissimo con papà Harry. Un’immagine piena d’amore, semplicità e complicità, che racconta tutto il legame speci - facebook.com facebook