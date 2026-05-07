Il 6 maggio, il figlio di Meghan Markle ha compiuto sette anni. Per celebrare questa occasione, sono state condivise alcune fotografie in cui la madre si mostra con il bambino in momenti di tenerezza. Le immagini mostrano il bambino in compagnia della madre, in ambienti familiari e informali, mentre si divertono insieme. La famiglia ha diffuso le foto attraverso i propri canali ufficiali per augurare buon compleanno al bambino.

Archie Mountbatten-Windsor ha spento sette candeline il 6 maggio. Per il compleanno, Meghan Markle ha pubblicato su Instagram due scatti: nella prima, il piccolo Archie è addormentato sul petto del Principe Harry, avvolto in una coperta bianca; nella seconda, cammina sulla spiaggia mano nella mano con la sorellina Lilibet. “7 anni dopo. buon compleanno al nostro dolce ragazzo”, la didascalia scelta da Meghan. Foto nostalgiche, dolcissime, che si inseriscono nella strategia ormai consolidata dei Sussex: aprire piccole finestre sulla loro vita familiare. Archie compie 7 anni, le foto di Meghan su Instagram. Sette anni: è il traguardo compiuto dal primo figlio di Harry e Meghan, Archie, che è nato il 6 maggio 2019 a Londra ed è sesto in linea di successione al trono britannico.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle, le foto tenerissime per il compleanno di Archie

Happy 7th Birthday to Prince Archie!

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