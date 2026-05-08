Mano resta incastrata nel compattatore | amputata in ospedale ad un operaio 54enne

Un operaio di 54 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito l’amputazione della mano destra. L’incidente è avvenuto all’interno di un’area ecologica nel Salento, dove l’uomo stava svolgendo operazioni di compattamento dei rifiuti. La mano del lavoratore si è incastrata in un macchinario, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

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GALATONE – Incastrato con la mano destra nel macchinario mentre stava effettuando operazioni di compattamento rifiuti, subisce l’amputazione: è in breve la cronaca dell’ennesimo incidente sul lavoro, consumatosi nel Salento, a Galatone, all’interno dell’area ecologica di Cave Marra Ecologia s.r.l.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Mano resta incastrata nel compattatore e viene amputata ad un operaio 54enneGALATONE – Incastrato con la mano destra nel macchinario mentre stava effettuando operazioni di compattamento rifiuti, subisce l’amputazione: è in... Grave infortunio sul lavoro. Una mano dell’operaio resta incastrata nella pressaInfortunio sul lavoro nella notte, con un operaio di 44 anni portato in ospedale con l’ambulanza per gravi lesioni a una mano, rimasta incastrata in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Operaio resta con la mano incastrata in un macchinario: grave al Cto; Incidente sul lavoro a Orbassano: operaio resta con la mano incastrata in un macchinario, è grave in ospedale; Infortunio sul lavoro. Mano nella pressa: operaio perde tre dita. Dinamica al vaglio; Armando Marino, dall'incidente sul lavoro alla protesi alla mano: la storia del 28enne VIDEO. La mano gli resta sotto al giunto del trattore e perde tre dita, incidente agricolo a SpoltoreAlla vittima, un uomo di nazionalità rumena, gli sarebbe rimasta una mano incastrata mentre stava montando un rimorchio al trattore ... ilpescara.it Auto nel fossato, la conducente ferita resta incastrata nell’abitacolo con la testa fuori dall'acqua: salvata dai soccorritoriCASTIONS DI STRADA (UDINE) - Attimi di paura nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, lungo la strada regionale 353, nel territorio di Castions di Strada, dove un’auto è finita fuori strada, ... ilgazzettino.it La vita a volte ci sfugge di mano… ma l’amore vero resta sempre. Qualsiasi scelta prenderai, noi saremo accanto a te. Perdonaci se non sempre riusciamo a darti il tempo che meriti… tu continui ad amarci e comprenderci come solo una mamma sa fare. Dedic - facebook.com facebook