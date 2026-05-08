Mamma mia che festa con Moby e Tirrenia

Da ilgiornale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa della mamma, alcune compagnie di navigazione hanno promosso offerte speciali per i clienti. Le promozioni prevedono sconti e pacchetti dedicati per chi prenota i biglietti durante il periodo festivo. Le iniziative sono state annunciate tramite i canali ufficiali delle aziende e sono valide fino a una data specifica. Nessuna modifica alle rotte o ai servizi è stata comunicata in questa fase.

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Il secondo passeggero ha il 100 per 100 di sconto, arrivano i maxischermi a led su legacy e fantasy. E il Moby club cresce ancora Lo sconto viene applicato sulla tariffa passaggio ponte (come sempre è possibile acquistare eventuali cabine o poltrone a pagamento) del secondo passeggero adulto, al netto di tasse, ETS, supplementi, diritti, oneri e competenze e vale per le partenze Moby per la Sardegna e la Corsica (esclusa la tratta fra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio e viceversa) da oggi al 31 dicembre e per le partenze Tirrenia sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre. E, come sempre, sarà possibile cumularlo con le altre promozioni di Moby e Tirrenia, a partire dal buono sconto del 20 per cento da spendere sul viaggio successivo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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