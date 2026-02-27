Un cantante riferisce che sua madre è preoccupata per il suo disordine in casa e per la mancanza di cure come l’antitetanica. Durante un evento a Sanremo, ha spiegato che la madre si sente disperata per la sua situazione domestica e per le mancanze in ambito di igiene e prevenzione. La conversazione si è concentrata sulle dinamiche familiari legate alla gestione della casa e delle cure.

(Agenzia Vista) Sanremo, 27 febbraio 2026 “Mia madre è disperata con me, perchè io ho il disordine dentro, non sono bravo con le pulizie.” Così il cantante Michele Bravi a margine della conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Michele Bravi: Mia mamma è disperata con me, dice che serve l'antitetanica in casa mia

Leggi anche: “Sono disgustata. Mia suocera e mia cognata hanno organizzato a mia insaputa il compleanno di mio figlio, con persone che lui non conosceva”: lo sfogo di una mamma è virale

“Ghali? Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso. A Sanremo 2026 torno più da professionista, ma con la mia goffaggine”: così Michele BraviMichele Bravi torna per la terza volta al Festival di Sanremo in gara con la canzone “Prima o poi” e sarà diretto dal Maestro Alterisio Paoletti.

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Michele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o poi, un monologo sull’essere fuori posto; Sanremo 2026, Michele Bravi chi è: dal coming out all'incidente del 2018. Testo e significato del brano 'Prima o poi'; Michele Bravi: un'intervista tra Sanremo, tarocchi e Marion Cotillard; Michele Bravi canta Prima o Poi, testo e significato del brano di Sanremo.

Chi è la madre di Michele Bravi? Tutto sulla mamma del cantautore italianoMichele Bravi è uno dei cantautori più conosciuti e apprezzati della musica italiana, emerso nel 2013 vincendo la settima edizione di X Factor. Oltre alla sua carriera artistica, i fan sono curiosi an ... spettegolando.it

Michele Bravi con Prima o poi a Sanremo 2026/ Mi ha convinto la reazione di mia madreMichele Bravi con Prima o poi a Sanremo 2026: È nato tutto da una strofa non scritta per l'ultimo album. Poi ha preso forma ... ilsussidiario.net

Cuore Matto @alicemordenti sa come gestirlo. Vero @michelebravi Non fatela arrabbiare! #RDSLovesSanremo #Mordenti #Sanremo2026 #MicheleBravi #ComeTiGira - facebook.com facebook

Michele Bravi: feticista dei pupazzi #Striscialanotizia @SanremoRai #Sanremo2026 #MicheleBravi x.com