Macerata torna il Premio Ravera Amadeus alla conduzione

Stasera a Castelraimondo, in provincia di Macerata, si terrà la cerimonia del Premio Ravera, con l’ospite speciale Amadeus alla conduzione. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti, pronti a esibirsi durante la serata. La manifestazione è stata organizzata per premiare i talenti emergenti e consolidati del panorama musicale, attirando l’attenzione di pubblico e media locali e nazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Grande attesa stasera con il Premio Ravera che si svolgerà a Castelraimondo, in provincia di Macerata: tanti gli artisti che saranno ospitati Sabato 20 giugno a Castelraimondo, in provincia di Macerata, torna ilPremio Ravera, Una canzone per sempre, ormai giunto all’undicesima edizione. Un modo per ricordare Gianni Ravera, i cui successi ed innovazioni hanno segnato la storia della musica e della televisione italiana. Il conduttore di questa edizione importante sarà Amadeus, mentre la direzione artistica sarà firmata da Pasquale Mammaro e Michele Pecora. Ovviamente saranno ospiti diversi cantanti che impreziosiranno la serata, rendendola una delle punte di diamante degli appuntamento estivi del maceratese.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Macerata, torna il Premio Ravera, Amadeus alla conduzione Notizie correlate Sanremo: il Premio Ravera conquista l’Ariston con musica e tradizioneSanremo, il Premio Ravera sbarca sul palco dell'Ariston Domani, tra le mura di Casa Sanremo e il Villaggio del Festival, si terrà I Festival canori... Belen Rodriguez torna alla conduzione dell’Isola dei Famosi con un partner a sorpresaIl ritorno di Belen Rodriguez nel prime time di Canale 5 è ormai certo, ma la trattativa per vederla al timone della nuova Isola dei Famosi sta... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Premio Ravera 2026, ecco i primi ospiti; Il Premio Ravera cala gli assi: Ditonellapiaga e Maurizio Battista sul palco a Castelraimondo; Premio Ravera 2026, a Castelraimondo un cast di grandi nomi: da Rettore a Fausto Leali ai Gipsy King; Premio Ravera 2026, cresce il cast: confermati altri big. IL PREMIO GIANNI RAVERA 2026 SABATO 20 GIUGNO A CASTELRAIMONDO. ALLA CONDUZIONE AMADEUS Sabato 20 giugno alle ore 21 torna il prestigioso Premio Ravera, Una canzone è per sempre che, giunto all’undicesima edizione, celebra e ricor - facebook.com facebook