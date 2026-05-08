Lutto al Bioparco di Roma è morta la tigre Tila | Aveva un tumore molto aggressivo

Al Bioparco di Roma è morta la tigre Tila, colpita da un tumore molto aggressivo. La notizia ha suscitato centinaia di messaggi, molti dei quali sono testimonianze di famiglie che ricordano i momenti in cui Tila giocava con la sua figlia. La tigre era molto amata dai visitatori e da chi frequentava il parco, diventando un simbolo per diverse persone.

Centinaia di messaggi, la maggior parte testimonianze di famiglie che la ricordano giocare con sua figlia. Si è spenta al Bioparco di Roma la tigre di Sumatra Tila, presente nel rifugio della Capitale nel 2015.Una vita in cattivitàTila, una delle principali attrazioni del Bioparco, era nato allo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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