È morta Tila la tigre di Sumatra del Bioparco di Roma | aveva un tumore

È deceduta Tila, la tigre di Sumatra ospite del Bioparco di Roma. La sua morte è avvenuta a causa di un tumore aggressivo. Arrivata nel 2015, Tila aveva dato alla luce due cuccioli e rappresentava un esempio di specie minacciata. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dal parco.

La tigre del Bioparco è morta per un tumore aggressivo. Arrivata a Roma nel 2015, aveva avuto due cuccioli ed era simbolo della specie a rischio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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