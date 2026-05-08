Il fondatore di Google, Sergey Brin, noto per aver sostenuto il partito Democratico fino a pochi anni fa, ha recentemente cambiato orientamento politico e si è schierato con la destra. La sua transizione ha attirato l’attenzione di media e analisti, considerando anche la sua posizione di rilievo nel settore tecnologico e il suo passato di sostenitore di politiche progressiste. La sua scelta si inserisce in un quadro di mutamenti più ampi tra i miliardari del settore.

È il fondatore di Google Sergey Brin, che fino a qualche anno fa sosteneva il partito Democratico e ora si è avvicinato molto a Trump Negli ultimi anni negli Stati Uniti molti imprenditori del settore tecnologico si sono spostati a destra, sostenendo sempre più apertamente il presidente Donald Trump e il suo movimento politico. Alcuni di loro – come Elon Musk – lo hanno fatto in modo molto rumoroso, mentre per altri, come Mark Zuckerberg (capo di Meta) e Jeff Bezos (fondatore di Amazon), è stato un processo più graduale. In tutto questo tempo Sergey Brin, che nel 1998 fondò Google con Larry Page, aveva mantenuto un basso profilo, sostenendo soprattutto cause progressiste e ambientaliste.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’ultimo miliardario della tecnologia passato a destra

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