Lucchese - Settore giovanile Juniores chiude a Segromigno

Si chiude domani pomeriggio, alle 16, il campionato "Juniores" provinciale, con la sfida sul campo della Folgore Segromigno Piano. Un campionato iniziato con una preparazione partita in ritardo, ma che, gara dopo gara, ha permesso ai rossoneri di chiudere al terzo posto, con 64 punti. Sabato 16 maggio i ragazzi di Tempesti (foto) affronteranno in gara unica, nella terza edizione del "Trofeo Coppa Toscana Under 19", l’ Audace Galluzzo, arrivata seconda, con 69 punti, nel girone "A" di Firenze. In caso di passaggio al secondo turno, con le gare che si giocheranno il 23 e 27 maggio, la Lucchese affronterà la vincente della sfida tra la seconda classificata nel girone "A" di Pisa, il Santa Maria e la terza del girone unico di Massa il Massarosa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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