Lotto i numeri di Napoli e Bari | i risultati delle estrazioni

Sono stati annunciati i risultati delle estrazioni del Lotto nelle città di Napoli e Bari. A Bari, si è verificato un Doppio Oro che ha attirato l’attenzione, mentre a Napoli sono stati estratti numeri che hanno coinvolto diverse combinazioni. Si è assistito a un intreccio tra i numeri vincenti delle due città, con alcuni numeri che si ripetono o si collegano tra loro. I risultati sono stati pubblicati ufficialmente e sono disponibili per consultazione.

? Punti chiave Quale numero ha generato la sorpresa del Doppio Oro a Bari?. Come si intrecciano i numeri vincenti tra Napoli e le altre città?. Dove sono usciti i numeri che hanno premiato il 10eLotto?. Perché il 41 è diventato il protagonista assoluto di questa estrazione?.? In Breve Risultati estrazioni 8 maggio 2026 includono Bari, Milano, Venezia, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino, Cagliari.. Numero 41 a Bari coincide con il premio speciale Numero Oro e Doppio Oro.. Numeri vincenti 10eLotto includono 07, 08, 09, 17, 26, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 45, 49, 56, 64, 71, 80, 82, 83.. Ruota Nazionale propone le cifre 01, 29, 66, 26 e 51.. Le estrazioni del Lotto di venerdì 8 maggio 2026 hanno consegnato i numeri della ruota di Napoli, evidenziando una combinazione che include il 26, l’82, lo 07, il 73 e il 53.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 06/03/2026

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