L’omicidio di Ravasio Il ruolo di Adilma e della figlia Ariane | Lei non partecipava

Si è aperto il processo sull’omicidio di Ravasio, con le dichiarazioni dei testimoni che hanno chiarito il coinvolgimento di Adilma e della figlia Ariane. Durante l’udienza, è stato ribadito che la donna non avrebbe partecipato direttamente al delitto, mentre le testimonianze hanno messo in luce alcuni aspetti delle loro presunte responsabilità. La vicenda si sta delineando in modo sempre più dettagliato, con nuovi elementi emersi nel corso dell’indagine.

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Parole che pesano come macigni e una verità che, pezzo dopo pezzo, prende forma. Si è aperta così una nuova udienza del processo sull’omicidio di Fabio Ravasio, il commerciante ucciso nell’agosto 2024 lungo la provinciale tra Busto Garolfo e Parabiago, in quello che per mesi era sembrato un tragico incidente e che oggi appare sempre più come un piano studiato nei minimi dettagli. Al centro della scena, la figura di Adilma Pereira Carneiro, la “mantide“, e attorno a lei il nodo familiare che coinvolge la figlia Ariane Pereira Bezerra da Silva, 32 anni, imputata nel procedimento connesso. Fra i testimoni Marcello Trifone, marito di Adilma. La sua voce, a tratti molto esitante, ha ricostruito i preparativi di quella sera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio di Ravasio. Il ruolo di Adilma e della figlia Ariane: "Lei non partecipava" Notizie correlate Processo Ravasio: in aula il dubbio sul ruolo di Ariane, figlia della MantideBusto Arsizio, 7 maggio 2026 – Si è aperta con una testimonianza pesante e ricca di dettagli una nuova udienza del processo legato all’omicidio di... Omicidio Ravasio, rigettata la richiesta di perizia psichiatrica su AdilmaBusto Arsizio, 9 marzo 2026 – Oggi l’aula del tribunale di Busto Arsizio ha vissuto un’udienza decisiva nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fabio Ravasio ucciso con modalità da commando. La Procura chiede l’ergastolo per la mantide di Parabiago; Delitto Ravasio: il pm chiede l’ergastolo per Adilma Pereira e quattro suoi complici; L'omicidio Ravasio e quell'abisso di immoralità. La mantide in lacrime alla richiesta di ergastolo; Un abisso di immoralità, capace di manipolare chiunque. Chiesto l’ergastolo per la mantide di Parabiago. L’omicidio di Ravasio. Il ruolo di Adilma e della figlia Ariane: Lei non partecipavaAl processo parallelo alla donna accusata di aver partecipato al delitto il marito della mantide la difende: Stava a casa con i bambini . ilgiorno.it Omicidio di Fabio Ravasio a Parabiago: chiesto l’ergastolo per Adilma Pereira Carneiro la compagnaUn delitto consumato secondo la modalità di un commando militare. E' stato definito così dai pm l'omicidio di Fabio Ravasio, 52 anni, ucciso ad agosto d ... settenews.it Mettersi nei panni degli altri per imparare davvero a prendersene cura. Gli studenti del corso ASA di AFP Patronato San Vincenzo hanno vissuto un’esperienza pratica intensa e significativa insieme all’infermiera Giovanna Ravasio, affrontando il delicat - facebook.com facebook