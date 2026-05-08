Martedì 12 maggio alle 20.30 si terrà al Teatro del Giglio un concerto dell’orchestra LOL, formata da 140 bambini e ragazzi. L’evento prevede un’esibizione con un numero elevato di giovani musicisti, tutti coinvolti in una performance collettiva. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e vedrà la partecipazione di un’orchestra composta esclusivamente da giovani talenti.

Martedì 12 maggio alle 20.30 si esibirà al Teatro del Giglio Giacomo Puccini la LOL, un’orchestra composta da 140 bambini e ragazzi. I giovani allievi suoneranno " Il carnevale degli animali ", sulle musiche di Camille Saint Saens, con l’arrangiamento di Tommaso e Claudio Valenti e la narrazione di Piero Nannini. Il concerto sarà il modo con cui la LOL – Laboratorio Orchestrale Lucchese Fratel Arturo Paoli festeggerà i dieci anni dall’avvio del progetto. Una tappa importante che si celebrerà sul palco del teatro di Lucca. I biglietti si stanno rapidamente esaurendo e per assicurarsi gli ultimi posti è necessario contattare Franca Lazzari, referente Caritas del progetto, telefonando al numero 0583 430939 (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “LOL“ al Giglio. Maxi orchestra con 140 bambini

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