Il tecnico della squadra bianconera ha parlato della possibilità di schierare Vlahovic come titolare nella partita contro il Lecce, sottolineando che non bisogna mettere troppa pressione sul giocatore. La sfida in trasferta rappresenta un momento importante nella lotta per le posizioni di classifica. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha anche analizzato le condizioni della squadra e le strategie da adottare in vista dell’incontro.

"In momenti come questi, quello di cui c'è bisogno è la responsabilità, perché è la sofferenza che ti dà il senso della responsabilità. Questa settimana abbiamo sofferto e le certezze sono nell'impegno che ho visto mettere da questi ragazzi da quando sono arrivato. Da un punto di vista di essere a posto con la coscienza io gliel'ho sempre visto fare: quando non si vince le partite, nello spogliatoio si sta male e il dolore se rifletti bene su quello che è ti insegna delle cose. È il materiale con cui costruisce le tue possibilità e noi un po' ne abbiamo subito: sono convinto che loro avranno una reazione, perché dal dolore emerge una profondità e una forza che prima non possedevi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Spalletti: "Vlahovic può partire titolare, ma non carichiamolo di troppe responsabilità"

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