LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 50 km al traguardo gruppo a 2? dalla coppia al comando

Al giro d’Italia 2026, mancano circa 50 chilometri al traguardo e il gruppo si trova a circa 2 minuti dalla coppia di testa. Poco prima, durante lo sprint intermedio, un ciclista ha ottenuto il terzo posto e un punto. La corsa continua con i corridori che si contendono la vittoria finale, mentre la situazione nel gruppo resta molto serrata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 50 km al traguardo. 15.20 Jonathan Milan si è preso il terzo posto allo sprint intermedio, conquistando un punto, il friulano ha messo subito in chiaro il suo obiettivo. 15.17 Jonathan Milan ha la possibilità quest’oggi di vesitere la maglia rosa. Nelle ultime 3 edizioni del Giro Diego Ulissi, l’anno scorso, è stato l’unico italiano ad aver vestito la maglia di leader della generale. Filippo Ganna, invece, è stato l’ultimo nostro connazionale ad aver vinto la prima tappa e conquistare conseguentemente la prima posizione della classifica, quando vinse la cronometro di apertura di Torino nel 2021. 15.🔗 Leggi su Oasport.it

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