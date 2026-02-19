LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 100 km al traguardo gruppo a 2’40 dai cinque al comando

Remco Evenepoel ha suscitato molte speranze alla sua prima gara con la Red Bull – Bora-hansgroe, ma oggi il suo team si trova in ritardo. A 100 km dal traguardo, il gruppo è a 2’40” dai cinque fuggitivi che guidano la tappa del UAE Tour 2026. La corsa procede tra scatti e tentativi di fuga, mentre i favoriti cercano di rimanere nella corsa principale. La strategia dei team si fa più intensa in vista delle fasi decisive della salita. La tappa continua a regalare sorprese e tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.57 C'erano grandi aspettative su Remco Evenepoel, alla prima stagione nella Red Bull – Bora- hansgroe. Il belga non aveva deluso nelle prime uscite stagionali, ma ieri, ha faticato molto nella salita finale, facendo riemergere le sue difficoltà in quel tipo di ascese. 11.54 Aumenta il vantaggio dei fuggitivi, con la Lidl che ha diminuito l'andatura nel gruppo, 2'31" il nuovo vantaggio. 11.51 Il più esperto dei cinque davanti è James Knox, con trent'anni e più di dieci stagioni da professionista. 11.48 Dopo le fatiche dei big nelle prime tre giornate, oggi e domani sono tappe che si adattano alle ruote veloci, prima della tappa decisiva di sabato, domenica si chiuderà con una tappa completamente piatta.