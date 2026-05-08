Negli ultimi giorni circolano voci che indicano una maggiore vicinanza tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con notizie di continui scambi di messaggi come due adolescenti. Si parla di un rapporto che, contrariamente alle voci di tensioni e litigi, potrebbe essere caratterizzato da una comunicazione aperta e frequente. Le indiscrezioni contrastano con le ricostruzioni di un clima freddo e distante tra i due, suggerendo un quadro diverso rispetto a quanto riportato finora.

Altro che gelo e tensioni insanabili: tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino il clima potrebbe essere molto diverso da quello raccontato nelle ultime settimane. Dopo mesi di indiscrezioni, frecciatine e presunti attriti, nelle ultime ore è tornata a circolare una voce che sta facendo impazzire il mondo del gossip: i due ex sarebbero di nuovo molto vicini. Nessuna conferma ufficiale, ovviamente, ma i retroscena raccontano di continui contatti, scherzi reciproci e messaggi quotidiani che avrebbero riportato tra loro una complicità sorprendente. Belen e Stefano ai ferri corti? L’origine dei presunti scontri. Negli ultimi giorni l’attenzione mediatica si era concentrata soprattutto su alcune indiscrezioni legate alla presunta reazione infastidita di Stefano De Martino dopo le dichiarazioni di Belen durante la trasmissione di Pio e Amedeo.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Litigi e scontri? Non è vero nulla: Belen e Stefano sarebbero molto vicini, messaggiano come adolescenti!

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