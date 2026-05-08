Il primo anno di pontificato di Leone XIV ha attirato l’attenzione per la sua natura particolare, dato che si tratta di un papa nato già come pontefice. Questa circostanza ha generato molte discussioni e curiosità, considerando che, a differenza di altri, il suo insediamento non è stato preceduto da un percorso tradizionale. La sua elezione ha sollevato interrogativi su come un papa possa arrivare a ricoprire il ruolo senza il percorso comune di formazione e preparazione.

Papa si diventa. pontefice si nasce. E parafrasando l’ironia di Totò si dire che Leone XIV “lo nacque”. Tradizione e aperture, come quella di ricevere la prima donna arcivescova di Canterbury, continuità e innovazione. In Vaticano ha cambiato tutto all’insegna della collegialità senza dare l’impressione di cambiare qualcosa, ha rilanciato il ruolo universale della Chiesa evitando gesti spettacolari e contrapposizioni, ha impresso col proprio esempio una profonda riflessione teologica e un senso di responsabilità storica partendo dalla semplicità e dall’umiltà. Sembra il bilancio di un pontificato decennale ed invece è soltanto il consuntivo basato sui fatti e non sui panegirici dell’anniversario dell’elezione di papa Leone XIV che l’8 maggio dell’anno scorso esordì con una serena esclamazione “la pace sia con tutti voi”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Leone XIV, un papa nato pontefice. Il primo anno in Vaticano

Papa Leone XIV vede un bambino malato e guardate cosa fa

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