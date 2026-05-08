Un nuovo dirigente è stato nominato al vertice di Leonardo, con l’obiettivo di affrontare la corsa tecnologica nel settore aerospaziale e della difesa. La sua nomina segna un cambio nelle strategie dell’azienda, con un focus maggiore su aspetti tecnici e commerciali. Tra le priorità ci sono anche le iniziative per assicurare l’autonomia nella produzione di microchip, una componente sempre più strategica per il settore.

? Punti chiave Come cambierà la strategia di Leonardo con un profilo tecnico-commerciale?. Quali sono le mosse di Mariani per garantire l'autonomia dei microchip?. Perché il nuovo vertice deve accelerare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale?. Come influirà la gestione di Mariani sulle partnership con Airbus e Thales?.? In Breve Gian Piero Cutillo riceve la conferma come condirettore generale del gruppo Leonardo.. Mariani ha maturato trentaquattro anni di carriera tra Alenia Marconi e Mbda.. L'esperienza al sito di Fusaro ha garantito microchip per sistemi Aster 30.. Collaborazioni con Airbus, Thales, Rheinmetall e Baykar guidano i programmi internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leonardo, nuovo vertice per Mariani: la sfida è la corsa tecnologica

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