MONTEGROTTO (PADOVA) - Si sono vissuti momenti di tensione e paura domenica pomeriggio in via Roma, in pieno centro cittadino, nelle vicinanze della fermata degli autobus a ridosso del Duomo cittadino. Tre giovani, due di 16 anni e un 17enne, sono stati protagonisti di una violenta zuffa nel corso della quale uno di loro è rimasto leggermente ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abano Terme assieme a un’ambulanza del 118, ma solamente a scopo precauzionale. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, che hanno provveduto a identificare i tre giovani, la rissa sarebbe scoppiata per futili motivi, forse legati a vecchie ruggini fra i contendenti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Lite fra minorenni sfocia nella rissa sotto gli occhi dei passanti: avvistato un coltello. Indagini in corso

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