Ecofuturo Festival 2026 | l' Ecopresente è conveniente

Da romatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 16 maggio 2026 si terrà nella Città dell'Altra Economia la tredicesima edizione di Ecofuturo Festival, un evento che si concentra sulle tecnologie ecologiche, la transizione energetica e le soluzioni sostenibili pratiche. La manifestazione riunisce esperti, aziende e cittadini interessati a scoprire applicazioni concrete di pratiche rispettose dell’ambiente. L'evento si svolge in un contesto dedicato alla promozione di iniziative eco-friendly e di innovazioni nel settore.

Dal 13 al 16 maggio 2026 la Città dell'Altra Economia ospita la 13esima edizione di Ecofuturo Festival, il grande evento italiano dedicato alle ecotecnologie, alla transizione energetica e alle soluzioni sostenibili già applicabili nella vita quotidiana e nelle imprese.Il tema di quest’anno —.🔗 Leggi su Romatoday.it

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