Ecofuturo Festival 2026 | l' Ecopresente è conveniente

Dal 13 al 16 maggio 2026 si terrà nella Città dell'Altra Economia la tredicesima edizione di Ecofuturo Festival, un evento che si concentra sulle tecnologie ecologiche, la transizione energetica e le soluzioni sostenibili pratiche. La manifestazione riunisce esperti, aziende e cittadini interessati a scoprire applicazioni concrete di pratiche rispettose dell’ambiente. L'evento si svolge in un contesto dedicato alla promozione di iniziative eco-friendly e di innovazioni nel settore.

Dal 13 al 16 maggio 2026 la Città dell'Altra Economia ospita la 13esima edizione di Ecofuturo Festival, il grande evento italiano dedicato alle ecotecnologie, alla transizione energetica e alle soluzioni sostenibili già applicabili nella vita quotidiana e nelle imprese.Il tema di quest’anno —.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Redmi buds 8 lite recensione prezzo conveniente e suono buonopanoramica sintetica su Redmi Buds 8 Lite e sul power bank magnetico di Xiaomi, con focus su design, resa sonora, funzionalità, autonomia ed elementi... Più moderno, potente, e conveniente. Mosca usa un nuovo missile cruise in UcrainaUn nuovo missile da crociera aviolanciato russo è stato individuato sul campo in Ucraina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torna Ecofuturo Festival: a Roma dal 13 al 16 maggio 2026; Adiconsum Informa – 29 Aprile 2026; Global Methane Tracker 2026; Auto elettrica vs termica: numeri, consumi e benefici economici. Adiconsum al Festival Ecofuturo 2026 dal 13 al 16 Maggio 2026: con stand dedicato al progetto Green Circle – abita e muovitiAdiconsum sarà presente con un proprio stand al Festival Ecofuturo 2026, la principale manifestazione italiana dedicata alle eco-tecnologie concrete, alla ... adiconsum.it Ecofuturo FestivalDal 13 al 16 Maggio 2026, torna a Roma, per la sua 13° edizione, Ecofuturo Festival. L’evento gratuito sull‘innovazione eco tecnologica, l’eco formazione e gli stili di vita sostenibili. Quattro ... qualenergia.it Per chi parteciperà al festival, presso lo stand "Consulenti Ecofuturo" potrà ricevere una consulenza gratuita per la propria casa o azienda dai nostri consulenti su pompe di calore, fotovoltaico, risparmio energetico e molto altro! Vieni a trovarci dal 13 al 16 M - facebook.com facebook