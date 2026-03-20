Juve Sassuolo streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida di Serie A

La partita tra Juventus e Sassuolo si svolge oggi, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526. La sfida viene trasmessa in diretta streaming e in televisione. La gara si gioca in stadi italiani e coinvolge le due squadre nel campionato di massima serie. Gli appassionati possono seguire l’incontro attraverso i canali ufficiali dedicati alla trasmissione sportiva.

, valida per la 30ª giornata di campionato 202526. Sabato 21 marzo, i riflettori dell’ Allianz Stadium di Torino si accenderanno per ospitare uno snodo cruciale di questa fase finale della stagione. La Juve si prepara ad affrontare il Sassuolo nel match valido per la 30ª giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è programmato per le ore 20:45, in una serata che promette grande spettacolo e mette in palio punti determinanti per i rispettivi obiettivi di classifica. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE La rincorsa Champions: il momento della Juventus di Spalletti. La formazione guidata da Luciano Spalletti arriva a questo delicato appuntamento casalingo con rinnovata fiducia e il vento in poppa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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