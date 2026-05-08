Le nostre fragili vacanze tra prenotazioni lente e voli in crisi 12mila già cancellati Riusciremo a partire?

Le vacanze di quest'anno sono caratterizzate da molte incertezze, con prenotazioni che procedono a rilento e circa dodicimila voli già cancellati. La crisi nel settore del cherosene ha provocato notevoli difficoltà alle compagnie aeree europee, portando a cancellazioni di rotte e a una gestione complessa delle operazioni di volo. Questi problemi sollevano domande sulla possibilità di partire e sulle conseguenze per i viaggiatori.

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La crisi del cherosene e il nodo Medio Oriente Alla base della crisi c’è la situazione geopolitica internazionale e il blocco dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il trasporto di petrolio e derivati. Secondo i dati diffusi, il prezzo del cherosene per aerei è aumentato dell’84% dall’inizio della guerra in Medio Oriente, arrivando a circa 1.500 $ a tonnellata. A preoccupare non è soltanto il prezzo del carburante, ma anche la difficoltà di approvvigionamento. Il sistema sta infatti subendo un «quadruplo colpo»: esportazioni quasi azzerate dal Medio Oriente, riduzione delle esportazioni cinesi, diminuzione delle riserve trasportate via mare e produzione delle raffinerie in calo.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le nostre fragili vacanze tra prenotazioni lente e voli in crisi (12mila già cancellati). Riusciremo a partire? Notizie correlate Vacanze estive tra dubbi e rincari: a Pescara prenotazioni più lente, ma non si rinuncia a partireSi avvicina l’estate e anche i pescaresi, come ogni anno, iniziano a programmare le vacanze. Vacanze a rischio per crisi energetica: quali voli rischiano di essere cancellati?Vediamo quali voli rischiano di essere cancellati con la chiusura dello stretto di Hormuz e la penuria di petrolio. Altri aggiornamenti Si parla di: Le nostre fragili vacanze tra prenotazioni lente e voli in crisi (12mila già cancellati). Riusciremo a partire?. Le nostre fragili vacanze tra prenotazioni lente e voli in crisi (12mila già cancellati). Riusciremo a partire?La crisi del cherosene mette sotto pressione il trasporto aereo europeo tra voli cancellati, rotte ridotte e piani di emergenza delle compagnie ... vanityfair.it Vacanze: dieci errori da evitare per riuscire a rilassarsi davveroIl primo obiettivo, quando partiamo per le vacanze, è quello di rilassarci e divertirci, staccando dalla routine quotidiana. Non sempre riusciamo in questo proposito, tanto che alla fine del viaggio ... tgcom24.mediaset.it