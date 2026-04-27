Vacanze estive tra dubbi e rincari | a Pescara prenotazioni più lente ma non si rinuncia a partire

Con l’arrivo dell’estate, i residenti di Pescara iniziano a pianificare le ferie, anche se le prenotazioni sembrano procedere più lentamente rispetto agli anni passati. La situazione economica e i recenti aumenti dei prezzi hanno portato a un certo rallentamento nelle scelte di viaggio, tuttavia, molte persone non intendono rinunciare alle vacanze. L’incertezza sul periodo di partenza si combina con una maggiore attenzione ai costi, ma la voglia di partire resta forte.

Si avvicina l’estate e anche i pescaresi, come ogni anno, iniziano a programmare le vacanze. Ma rispetto al passato, il clima è piuttosto incerto. Le tensioni in Medio Oriente e i timori legati alla disponibilità di carburante per gli aerei stanno rallentando le prenotazioni, con molti cittadini.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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