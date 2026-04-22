Shiva condannato per la rissa a San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno

Da tgcom24.mediaset.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato condannato a tre anni e due mesi di carcere per una rissa avvenuta a San Benedetto del Tronto. Con lui sono stati giudicati colpevoli anche tre amici, tra cui Boris Bentil e Patrick Raimo. La vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto nella città marchigiana, con il procedimento giudiziario che si è concluso con le sentenze di condanna.

Il gup del tribunale di Ascoli Piceno Barbara Caponetti ha condannato a 3 anni e sei mesi di reclusione il rapper Andrea Arrigoni, in arte Shiva, 26 anni, processato con rito abbreviato per la rissa scoppiata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 30 agosto 2023. Con il rapper sono stati condannati a 3 anni e 2 mesi i suoi amici Boris Bentil, Patrick Raimo e Simone Dannis Alvaro Recrosio. Alla parte civile, assistita dall'avvocato Alessandro Angelozzi, è stata assegnata una provvisionale di 5mila euro. Rinviati a giudizio i fratelli sambenedettesi Federico e Pierpaolo Sciocchetti che, difesi dall'avvocato Maurizio Cacaci, non hanno chiesto riti alternativi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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