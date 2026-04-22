Un uomo è stato condannato a tre anni e due mesi di carcere per una rissa avvenuta a San Benedetto del Tronto. Con lui sono stati giudicati colpevoli anche tre amici, tra cui Boris Bentil e Patrick Raimo. La vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto nella città marchigiana, con il procedimento giudiziario che si è concluso con le sentenze di condanna.

Il gup del tribunale di Ascoli Piceno Barbara Caponetti ha condannato a 3 anni e sei mesi di reclusione il rapper Andrea Arrigoni, in arte Shiva, 26 anni, processato con rito abbreviato per la rissa scoppiata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 30 agosto 2023. Con il rapper sono stati condannati a 3 anni e 2 mesi i suoi amici Boris Bentil, Patrick Raimo e Simone Dannis Alvaro Recrosio. Alla parte civile, assistita dall'avvocato Alessandro Angelozzi, è stata assegnata una provvisionale di 5mila euro. Rinviati a giudizio i fratelli sambenedettesi Federico e Pierpaolo Sciocchetti che, difesi dall'avvocato Maurizio Cacaci, non hanno chiesto riti alternativi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Shiva condannato per la rissa a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Notizie correlate

Il trapper Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi per una rissa a San Benedetto del TrontoAGI - Andrea Arrigoni, in arte Shiva, è stato condannato dal gup di Ascoli Piceno, con il rito abbreviato, a 3 anni e 6 mesi di reclusione per la...

Il trapper Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi per una rissa di San Benedetto del TrontoAGI - Andrea Arrigoni, in arte Shiva, è stato condannato dal gup di Ascoli Piceno, con il rito abbreviato, a 3 anni e 6 mesi di reclusione per la...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il trapper Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi per una rissa a San Benedetto del Tronto; Shiva condannato per la rissa a San Benedetto del Tronto; Violenta rissa sul lungomare di San Benedetto, il rapper Shiva condannato a 3 anni e mezzo anche per lesioni gravi e furto aggravato; Rissa a San Benedetto del Tronto, condannati il rapper Shiva e tre coimputati.

Shiva condannato a 3 anni e mezzo per la rissa del 2023 a San Benedetto del Tronto. La notizia arriva dopo BelvePer ironia della sorte, poche ore dopo è andata in onda l'intervista Belve in cui il trapper parlava dell'altra condanna, quella per la sparatoria che l'ha portato in carcere ... oggi.it

Shiva condannato per la rissa a San Benedetto del TrontoIl rapper Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per il suo coinvolgimento in una rissa avvenuta a San Benedetto del Tronto il 30 agosto 2023. La sente ... rollingstone.it

: A San Benedetto del Tronto stop ai lavori entro metà mese (possibile anticipo meteo permettendo) per dare spazio alla - facebook.com facebook

Rissa a San Benedetto del Tronto, condannati il rapper Shiva e tre coimputati. Pena 3 anni e 6 mesi per il cantante. A giudizio due sambenedettesi #ANSA x.com