Lavoro in Sardegna | nuove offerte tra nautica scuola e Gallura

In Sardegna, sono state pubblicate nuove offerte di lavoro che riguardano settori come nautica, istruzione e il territorio della Gallura. Le posizioni aperte prevedono contratti a tempo indeterminato e sono rivolte a diverse figure professionali. Per alcune di queste posizioni, ci sono scadenze imminenti per la presentazione delle domande. Chi desidera candidarsi può consultare le specifiche indicazioni sui requisiti e le modalità di invio delle candidature.

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? Domande chiave Quali sono le scadenze imminenti per le posizioni in Gallura?. Chi può candidarsi per i nuovi posti a tempo indeterminato?. Come funziona la procedura per le offerte della Legge 68?. Dove si trovano le opportunità più stabili tra Olbia e Tempio?.? In Breve Tempio Pausania cerca 5 estrattori di sughero con contratti a tempo determinato.. Olbia offre 3 docenti primari e 2 insegnanti di sostegno a tempo indeterminato.. Scadenze Legge 6899 variano tra l'8 maggio e il 29 ottobre 2026.. Settore nautico e crociere richiede 20 fotografi e 20 animatori tra navi e costa.. L’Aspal ha pubblicato oggi, venerdì 8 maggio 2026, una serie di nuove opportunità occupazionali che interessano Olbia, la Gallura e diverse zone della Sardegna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro in Sardegna: nuove offerte tra nautica, scuola e Gallura Notizie correlate Lavoro a Bergamo: 157 nuove offerte tra tecnica e benessereI centri per l’impiego della provincia di Bergamo hanno reso disponibili 157 opportunità lavorative martedì 7 aprile, subito dopo la conclusione del... Nautica, aeronautica, formazione e internazionalizzazione: le sfide del Cipnes GalluraLa nautica, l’aeronautica, i mercati internazionali e università per la formazione di alto livello. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chi sono i venti nuovi Maestri del Lavoro della Sardegna; Recruiting Day Aspal: nuove opportunità di lavoro nella nautica in Sardegna; Cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro 2026 | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari; 1 maggio: in Sardegna 20 nuovi Maestri del Lavoro. Dal mare nuove opportunità: Oristano e Senegal insieme per lavoro e sviluppoMitilicoltura, economia circolare e accordi istituzionali: i progetti Petites Noires ed Expemar aprono nuove opportunità a Gorée ... rainews.it Lavoro, Bottini: Somministrazione crea occupazione di qualitàMilano, 5 mag. (Adnkronos) - Questo nuovo Ccnl contiene importanti novità che si collocano, però, nel solco della tradizione delle agenzie per il lavoro, cioè un forte investimento in formazione e we ... lanuovasardegna.it La famiglia Poggi, attraverso il lavoro di legali e consulenti, resta convinta che il responsabile dell'omicidio di Chiara sia Alberto Stasi, condannato dalla Cassazione nel 2015 a 16 anni #ANSA - facebook.com facebook Volantini per denunciare le loro condizioni di lavoro: così i lavoratori del San Raffaele annunciano lo sciopero del 18 maggio e richiamano l’attenzione sulla prossima puntata di Report, che si occuperà proprio del San Raffaele. Domenica dalle 20.30 su Rai3 x.com