Lago di Bolsena più sicuro d' estate vigili del fuoco in azione nei weekend di luglio e agosto

Durante l’estate, il Lago di Bolsena si presenta più sicuro grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che sono attivi nei fine settimana di luglio e agosto per monitorare e intervenire in caso di emergenza. A maggio, in prefettura, si è tenuta una riunione per rinnovare la convenzione tra il comando dei vigili del fuoco di Viterbo e i comuni della zona, tra cui Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro e Marta.

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Lago di Bolsena più sicuro d'estate con i presidi, i controlli e i soccorsi dei vigili del fuoco. Il 7 maggio, in prefettura, si è svolta la riunione finalizzata al rinnovo della convenzione tra il comando di Viterbo e i comuni di Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Notte di fuoco nei boschi dell'Alto Vergante: vigili del fuoco e Aib in azione a Brovello-CarpugninoSi sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio boschivo divampato nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lago di Bolsena più sicuro d'estate, vigili del fuoco in azione nei weekend di luglio e agosto; Presidio estivo dei vigili del fuoco sul lago di Bolsena; Bolsena Fish Festival 2026; Est Film Festival – Lago di Bolsena: Giovedì documentari. Cosa vedere e come raggiungere i borghi più belli sulle rive del lago di BolsenaNell’Alta Tuscia viterbese sorge il lago di Bolsena, il più grande bacino lacustre di origine vulcanica presente in Europa, nonché il quinto lago per estensione d’Italia. Sulle sue rive e sulle ... fanpage.it Il Capriccio, sul lago di Bolsena la cucina che nobilita il pesce d’acqua dolcePiù che un semplice ristorante di lago, Il Capriccio si propone come un progetto che prova a dare nuova dignità gastronomica al pesce d’acqua dolce, raccontando il territorio attraverso una lente meno ... italiaatavola.net Lago di Bolsena più sicuro d'estate, vigili del fuoco in azione nei weekend di luglio e agosto ift.tt/F8jZr6l ift.tt/RfxALPa x.com