L’Acquaworld di Concorezzo, in Lombardia, ha avviato una campagna di recruiting per la stagione estiva, con l’obiettivo di assumere oltre 100 persone. La struttura, unica in Italia ad essere aperta tutto l’anno, cerca personale senza necessariamente esperienza pregressa. Le assunzioni riguardano diversi settori operativi e sono rivolte a candidati interessati a lavorare durante i mesi più caldi dell’anno.

Acquaworld, parco acquatico di Concorezzo, in Lombardia, unico in Italia per essere aperto tutto l’anno, ha annunciato una campagna di recruiting, finalizzata all’inserimento di oltre 100 nuove risorse da impiegare in diversi settori operativi. Le selezioni sono rivolte sia a candidati con esperienza sia a persone alla prima occupazione. Tra i profili ricercati figurano assistenti bagnanti, addetti alla ristorazione, receptionist, manutentori e assistenti agli scivoli. Per alcune mansioni è prevista anche una formazione iniziale, mentre in altri casi è richiesto il possesso di specifiche certificazioni professionali. Dove saranno inserite le nuove risorse.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Acquaworld di Concorrezzo (Monza) assume per la stagione estiva, anche senza esperienza

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