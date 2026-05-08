La scalinata diventata una cascata per la pioggia | disagi per i cittadini di Primavalle

Nella giornata di mercoledì 6 maggio, una forte pioggia ha provocato il completo allagamento di una scalinata in via Pietro Bembo, a Primavalle, trasformandola in una cascata improvvisa. I residenti del quartiere hanno espresso spesso preoccupazione riguardo alle condizioni di questa strada, sottolineando come l’area venga frequentemente trascurata. La pioggia intensa ha causato disagi ai cittadini che si sono trovati ad affrontare il passaggio attraverso la scalinata allagata.

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“Nessuno pensa a questo pezzo di strada e a chi ci vive”. Così i cittadini di Primavalle denunciano, ancora una volta, la situazione della scalinata di via Pietro Bembo che per via della pioggia torrenziale che ha colpito la Capitale nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio si è trasformata in una.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate La pioggia di soldi che ha stravolto il basket Ncaa. E, a cascata, quello europeoFollow the money, e quando ti sbagli? Non ci voleva un segugio per capire che il mondo del basket è cambiato, basta con i soliti romantici. Voragine a Primavalle: la strada cede per la rottura di una fognaturaNel quartiere del quattordicesimo ha ceduto il manto stradale in via Bernardo da Bibbiena, chiusa al traffico, causando non pochi disagi alla...