Un video che ha raccolto migliaia di visualizzazioni mostra una proposta di matrimonio con vista sulla città di Roma, accompagnata da un'apparente scena romantica tra due partecipanti del programma televisivo. Dopo la pubblicazione, sui social si sono moltiplicati i commenti e le ipotesi degli utenti, che si interrogano sulla reale natura dell’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti fan e spettatori.

Un video da migliaia di visualizzazioni, una proposta di matrimonio romantica con vista su Roma, e un mare di dubbi che sommerge i fan di Ballando con le stelle. N ikita Perotti e Anastasia Kuzmina hanno scosso il mondo dei social con un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta: lui inginocchiato, lei sorpresa ed emozionata, un anello che compare in una scatolina rossa. Ma è tutto vero o si tratta dell’ennesima trovata pubblicitaria orchestrata con maestria da due professionisti della danza e dello spettacolo. La clip, pubblicata sui profili Instagram di entrambi i ballerini, mostra i due di spalle su una terrazza panoramica della Capitale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La proposta di Nikita ad Anastasia: matrimonio vero o finta per un progetto segreto? (il web è in subbuglio)

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