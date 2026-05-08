L’attore protagonista di una popolare saga cinematografica ha annunciato di aver ripreso l’allenamento a 57 anni in vista delle riprese di un nuovo film. Ha condiviso sui social un messaggio in cui chiede di augurargli buona fortuna, definendosi un “rottame” e mostrando di voler affrontare con determinazione il ritorno sul set. La sua preparazione fisica ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

La star del franchise de La mummia prova a tornare in forma affrontando un duro allenamento a 57 anni in vista del ritorno sul set per un nuovo atteso sequel. Dall'ultima volta che Brendan Fraser ha scoperchiato sarcofaghi e combattuto mummie sono passati quasi vent'anni. Con l'avanzare dell'età l'attore non è più in forma come un tempo, ma sta facendo del suo meglio per prepararsi per La Mummia 4, dove tornerà ad affrontare antiche maledizioni al fianco della co-star Rachel Weisz. La preparazione fisica per La mummia 4 L'annuncio di un nuovo capitolo del franchise La Mummia col ritorno delle star originali Brendan Fraser e Rachel Weisz ha mandato i fan in sollucchero.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Mummia 4, Brendan Fraser si rimette in forma: "Augurate buona fortuna a un rottame di 57 anni"

Notizie correlate

La Mummia 4, Brendan Fraser si prepara al ritorno: a 57 anni la sfida per tornare Rick O’ConnellBrendan Fraser si sta preparando a tornare nei panni dell’iconico cacciatore di tesori Rick O’Connell per La Mummia 4, e ha condiviso con i fan le...

La mummia 4, i registi: "Il ritorno di Rachel Weisz e Brendan Fraser? A una condizione"Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno svelato il motivo che ha convinto le star de La mummia a fare ritorno nel nuovo capitolo del franchise.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Brendan Fraser non si ferma con La Mummia 4: è già al lavoro con un'odissea su Marte, Starman; Brendan Fraser promette: La Mummia 4 tornerà nelle location originali; Brendan Fraser vola su Marte in una missione impossibile tra amore, caos e una corsa contro il tempo: come cambia il destino dell’umanità; Brendan Fraser e la preparazione fisica per La Mummia 4: Sto facendo del mio meglio.

La Mummia 4, Brendan Fraser si rimette in forma: Augurate buona fortuna a un rottame di 57 anniLa star del franchise de La mummia prova a tornare in forma affrontando un duro allenamento a 57 anni in vista del ritorno sul set per un nuovo atteso sequel. movieplayer.it

Brendan Fraser non si ferma con La Mummia 4: è già al lavoro con un'odissea su Marte, StarmanL'attore premio Oscar firma per Starman, un progetto sci-fi: oltre a tornare a spolverare sarcofagi con Rick O'Connell, Fraser si infila la tuta spaziale per una missione che promette di essere tutto ... movieplayer.it

Brendan Fraser sarà il protagonista di Starman, sci-fi diretto da Josh Wakely Il film segue le vicende di un tecnologo che organizza una spedizione su Marte, ma si ritrova a milioni di chilometri dalla Terra, in una disperata corsa contro il tempo. - facebook.com facebook