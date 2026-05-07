L’attore sta lavorando al suo ritorno nel ruolo di Rick O’Connell in La Mummia 4. A 57 anni, si sta sottoponendo a un’intensa preparazione fisica per interpretare nuovamente il personaggio. Ha condiviso alcune difficoltà legate al suo percorso di allenamento e al mantenimento della forma fisica necessaria per il ruolo. La produzione sta procedendo con le riprese e l’attore si sta impegnando per tornare sul set in buona forma.

Brendan Fraser si sta preparando a tornare nei panni dell’iconico cacciatore di tesori Rick O’Connell per La Mummia 4, e ha condiviso con i fan le sfide che affronta a 57 anni per rimettersi in forma da eroe d’azione. Durante una recente apparizione al Tonight Show con Jimmy Fallon, Fraser ha chiesto esplicitamente il sostegno del pubblico: “Per favore, auguratemi buona fortuna. Sto facendo del mio meglio per rimettere in forma questo ingranaggio da 57 anni” L’annuncio segna il ritorno di Fraser nel franchise dopo 18 anni di assenza, e rappresenta la riunione del cast originale dopo un quarto di secolo. “Rimetteremo insieme la banda. È l’unico modo per farlo”, ha dichiarato l’attore vincitore dell’Oscar, aggiungendo: “Daremo al pubblico quello che ci ha chiesto insistentemente negli ultimi 20 e passa anni”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - La Mummia 4, Brendan Fraser si prepara al ritorno: a 57 anni la sfida per tornare Rick O’Connell

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