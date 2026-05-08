Durante la pandemia è stato avviato un progetto presso il Polo infanzia «Papa Giovanni XXIII» di Azzano San Paolo, in collaborazione con l’Ente nazionale sordi, che ha introdotto la lingua dei segni a favore di un bambino di nome Nicolò. Ora questa stessa risorsa viene resa disponibile per tutti i bambini del centro, ampliando l’uso della lingua dei segni in ambito educativo.

LA RISORSA. Il progetto nato in pandemia al Polo infanzia «Papa Giovanni XXIII» di Azzano San Paolo insieme all’Ente nazionale sordi. «Adesso anche i suoi compagni di classe la utilizzano». Non è solo una questione di accessibilità. È, sempre più, una questione culturale. La diffusione della Lis – Lingua dei Segni Italiana – nelle scuole sta diventando, anche in Bergamasca, uno degli strumenti più concreti per costruire inclusione reale, a partire dall’infanzia. si inserisce in un contesto normativo cambiato di recente: nel 2021 la Lis è stata ufficialmente riconosciuta come lingua dallo Stato italiano, dopo anni di rivendicazioni. Un passaggio importante che però deve ancora tradursi pienamente in pratica quotidiana nelle scuole.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «La lingua dei segni introdotta per Nicolò ora risorsa per tutti»

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