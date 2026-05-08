La bonifica diventa avventura I bambini esploratori dei fiumi

Durante la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, i bambini parteciperanno a attività di esplorazione nei fiumi, indossando stivali e imparando a conoscere il territorio. L’evento è promosso dall’Associazione dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione in collaborazione con il ministero dell’ambiente. L’obiettivo è avvicinare i più giovani alla natura e alle pratiche di tutela ambientale attraverso attività pratiche e laboratori sul campo.

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Stivali, curiosità e tanta voglia di scoprire la natura: saranno i bambini i protagonisti più attesi della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, l’iniziativa promossa da Anbi (Associazione dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione), insieme al ministero dell’ambiente e della.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Piccoli esploratori al Po: un’avventura tra natura e biodiversitàSabato 11 aprile, dalle ore 9:00 alle 12:00, i bambini tra i 6 e i 12 anni di Villa Saviola e delle zone limitrofe potranno partecipare a... Padova, piccoli esploratori al Portello: un’avventura tra storia e acqua? Cosa scoprirai Cosa scopriranno i bambini tra le antiche mura e il canale? Come trasformeranno i piccoli esploratori la storia in un'avventura...