Juventus paradosso Openda | investimento record ai margini

Lois Openda, attaccante acquistato dalla Juventus per oltre 50 milioni di euro, è stato impiegato solo per sette minuti nelle ultime nove partite. La squadra non lo ha inserito spesso nel corso delle gare, lasciandolo ai margini del progetto tecnico. Questa situazione ha sollevato dubbi circa l’utilizzo del giocatore e il rapporto tra investimento e impiego effettivo in campo.

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Lois Openda è finito ai margini dei piani della Juventus. 7 minuti nelle ultime 9 partite per un investimento da oltre 50 milioni. Il paradosso Openda: un investimento record finito ai margini. Come ricorda Goal.com Lois Openda rappresenta, senza mezzi termini, l’enigma più doloroso della stagione bianconera L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, paradosso Openda: investimento record ai margini Notizie correlate Leggi anche: Juventus: Openda ai margini della rosa Juventus, non solo David ed Openda: chi sono i giocatori ai margini del progetto di SpallettiDavid e Openda, bocciatura definitiva: la Juve lavora per la cessione di entrambi. Una raccolta di contenuti David e Openda pronti a lasciare la Juventus in estate. Cosa filtra sul futuroUn doppio colpo che s'è trasformato de facto in un duplice buco nell'acqua. La Juventus ha provato a rivoluzionare l'attacco in. tuttomercatoweb.com Chi vuole Openda? In estate sarà a bilancio per 40 milioni di euro. Prestito inevitabileLois Openda è la Spada di Damocle che ormai da diverse settimane si aggira a pochi centimetri dalla testa di Damien Comolli. Qualora la Juventus. tuttomercatoweb.com