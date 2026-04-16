Juventus | Openda ai margini della rosa

Da ilprimatonazionale.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita contro l’Atalanta, il giocatore turco ha manifestato un sovraccarico muscolare. La squadra ha deciso di non inserire Yildiz nelle convocazioni delle prossime partite per evitare peggioramenti. Nel frattempo, il giocatore francese Openda si trova ai margini della rosa e non è stato schierato nelle ultime gare. La situazione riguarda anche altri elementi della rosa, che non sono stati convocati o sono rimasti in panchina.

La Juventus dovrà fare a meno di Kenan Yildiz nelle prossime partite. Il talento turco ha accusato un sovraccarico muscolare durante la gara contro l’Atalanta e, nonostante non si tratti di un infortunio grave, Spalletti ha preferito non rischiare. Yildiz salterà almeno le prossime due sfide, con la speranza di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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