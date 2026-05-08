La Juventus si trova di fronte a un dilemma riguardo a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano acquistato per circa 50 milioni di euro. Le clausole del prestito al Nottingham Forest sono state disattese, creando complicazioni legali e finanziarie per il club. La società sta valutando come recuperare l’investimento fatto sul giocatore, che finora ha avuto poche occasioni di dimostrare il suo valore in campo.

? Punti chiave Come può la Juventus recuperare i 50 milioni investiti sul brasiliano?. Perché le clausole del prestito al Nottingham Forest sono saltate?. Chi deve gestire il rischio di un asset simile ad Arthur?. Quali opzioni ha la dirigenza per evitare un ingombro pluriennale?.? In Breve Investimento iniziale di 51,5 milioni tra cartellino e oneri accessori.. Prestito al Nottingham Forest con 14 presenze senza reti segnate.. Esperienza all'Aston Villa con 7 presenze e 1 gol sotto Emery.. Ultima titolarità registrata il 19 marzo contro il Lille in Europa League.. Il calciatore Douglas Luiz rappresenta un nodo cruciale per il mercato della Juventus dopo il difficile percorso internazionale iniziato nel 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juventus, il dilemma Douglas Luiz: un asset difficile da valorizzare

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