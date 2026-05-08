Juve Spalletti scherza sul mercato | Abbiamo prenotato un pullman a due piani

Alla vigilia della partita contro il Lecce, il tecnico della Juventus ha commentato con una battuta sul mercato, facendo riferimento ai numerosi nomi circolati nei giorni scorsi. Con un sorriso, ha scherzato dicendo che hanno prenotato un pullman a due piani, alludendo alla possibilità di inserire molti giocatori nella rosa. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui rumors riguardanti le trattative di mercato del club.

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