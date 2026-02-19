La Juve di Spalletti | senza Di Gregorio David Openda e I piani del tecnico per il mercato

Luciano Spalletti ha deciso di fare cambi in vista della prossima partita della Juve. La mancanza di Di Gregorio, David e Openda si somma alle difficoltà di Cabal e Gatti nel gestire le pressioni sul campo. Il tecnico punta a rafforzare il reparto offensivo e a rivedere alcune scelte difensive, considerando le recenti prestazioni. La squadra si prepara a nuove sfide, con diverse strategie per migliorare il rendimento complessivo. La decisione di Spalletti influenzerà le prossime scelte di formazione e il mercato di gennaio.

Ci sono notti che segnano il confine o che danno la dimensione di un gruppo e di una squadra. La Juventus che si fa male, molto male in riva al Bosforo, casa Galatasaray, rischia di non essere più la stessa perché il pokerissimo servito dai turchi in faccia ai ragazzi di Luciano Spalletti avrà effetti sul futuro immediato. Il tecnico toscano lavora per capire fino a dove può spingersi la nave bianconera e chi, sopra la nave, può starci da protagonista per alzare il livello delle ambizioni. Istanbul è una tappa da studiare, uno di quei casi che fanno scuola prima e dopo la fatica in campo. Prima perché senza il lungodegente Vlahovic e senza David alle prese con un fastidio all'inguine, non è sul nome di Openda che si sono concentrate le attenzioni del tecnico di Certaldo: il belga si è preso uno schiaffo a bordo campo quando, allo Stadium, c'era da svegliarsi entrando a duello in corso contro il Benfica, ma l'affettuoso ceffone di Spalletti non ha prodotto niente di nuovo tanto che in piena emergenza là davanti, Luciano ha lasciato Lois in panchina 48 ore fa.

