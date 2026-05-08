Il tecnico di una squadra di calcio ha dichiarato di essere fiducioso riguardo alla reazione dei suoi giocatori, sottolineando l’importanza di assumersi responsabilità per le prossime tre partite. La squadra si trova nella fase finale del campionato, con l’obiettivo di mantenere il quarto posto in classifica e qualificarsi alla Champions League. Le partite rimanenti sono decisive e il tecnico ha ribadito la necessità di concentrazione e impegno da parte del gruppo.

Torino, 8 maggio 2026 – Tre partite per difendere il quarto posto Champions. La Juventus si è complicata la vita da sola, perdendo altri due punti in stagione contro le piccole, pareggio inopinato contro il Verona, e così ha aperto una porta soprattutto alla Roma di Gasperini, di nuovo in risalita dopo un periodo di appannamento in seguito allo scontro diretto con i bianconeri di qualche mese fa. La Vecchia Signora prova a ripartire da Lecce in un match che si preannuncia difficile contro una formazione quartultima con quattro lunghezze di margine sulla zona retrocessione: sarà battaglia. Al Via del Mare in Salento la squadra di Spalletti ha bisogno di tornare alla vittoria per evitare ulteriori rischi in un calendario che successivamente porrà di fronte Fiorentina e Torino, due acerrime rivali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Spalletti: “Convinto della reazione della squadra, serve responsabilità”

ROMA-JUVE 3-3, intervista SPALLETTI: Grandissima reazione della squadra

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