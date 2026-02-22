Juventus | Spalletti era convinto di ottenere una reazione

La sconfitta per 0-2 contro il Como ha provocato forti proteste tra i tifosi della Juventus, che hanno espresso rabbia con fischi e cori di sfida. Spalletti, allenatore della squadra, puntava a una reazione immediata, ma i risultati sul campo non sono arrivati. I sostenitori chiedono più grinta e determinazione dai giocatori, mentre lo stadio si svuota tra le proteste. La squadra si prepara a una nuova sfida con il morale basso.

Il ko casalingo per 0-2 contro il Como ha lasciato strascichi pesanti in casa Juventus, con fischi assordanti allo Stadium e cori di contestazione (“tirate fuori gli attributi”, “vogliamo una squadra che lotta”) che hanno accompagnato i giocatori negli spogliatoi. In questo clima da crisi nera – quarta sconfitta nelle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juve-Como, pesanti indiscrezioni su Spalletti: "Di cosa era convinto"Una fuga di notizie rivela che Spalletti aveva convinzioni diverse sulla formazione della Juventus.

Luciano Spalletti ha convinto la Juventus, è già pronto per lui un contratto fino al 2028Luciano Spalletti, attualmente allenatore della Juventus, ha un contratto in scadenza a giugno.

Juventus, Spalletti: Scudetto Spero di rientrare. Non smetto di allenare per un anno a Napoli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: 'Non uno, ma tre passi indietro. Ogni tanto la palla va buttata via'; Juve: avanti con Spalletti, ma senza Champions il progetto torna in discussione; Campionato e Champions, la Juve si gioca tutto in una settimana; La Juve di Spalletti: senza Di Gregorio, David, Openda e... Lo mosse del tecnico sul mercato.

Juventus, sia Spalletti sia Comolli sono in bilico (Gazzetta)Spalletti si gioca tutto tra Galatasaray e Roma: settimana decisiva per il futuro e la credibilità della Juventus. ilnapolista.it

Juventus-Como, la conferenza di Spalletti: Usiamo Istanbul come elastico per reagireLeggi su Sky Sport l'articolo Juventus-Como, la conferenza di Spalletti: 'Usiamo Istanbul come elastico per reagire' ... sport.sky.it

La risposta di Spalletti sullo stato psicologico dei bianconeri dopo Juventus-Como 0-2 #serieaa #dazn #juventuscomo - facebook.com facebook

#Juventus, si fa male #Yildiz. #Spalletti: "Ha preso una botta, è da valutare" #ASRoma x.com