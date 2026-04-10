Dieci anni di Consorzio Integra | Pronti alla sfida del dopo Pnrr

Il Consorzio Integra ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività. La cerimonia si è svolta a Bologna, con rappresentanti dell'organizzazione che hanno riflettuto sul percorso fatto finora. La discussione si è concentrata sulle sfide future, in particolare sulla gestione delle risorse dopo il termine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La realtà associativa si prepara a nuovi progetti e impegni per i prossimi anni.

di Giorgia De Cupertinis BOLOGNA Il Consorzio Integra spegne le sue prime dieci candeline. Un traguardo significativo che invita la realtà con sede a Bologna – protagonista nel panorama nazionale delle costruzioni e dei servizi – a puntare sul futuro con uno sguardo sempre più orientato all’innovazione, contando su 149 soci industriali distribuiti su tutto il territorio nazionale e su un sistema che coinvolge complessivamente 58mila addetti. Un lungo cammino ripercorso in occasione dell’assemblea dei soci organizzata ieri mattina a Zola Predosa: un’opportunità non solo per illustrare i traguardi raggiunti, ma anche per puntare i riflettori sugli obiettivi e sulle prospettive di sviluppo del prossimo triennio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dieci anni di Consorzio Integra: "Pronti alla sfida del dopo Pnrr" Distaccamento vigili del fuoco a Bianco incompleto dopo anni: sindacati pronti alla mobilitazioneA un mese dalla scadenza annunciata per il completamento, il cantiere resta fermo e il personale continua a operare in condizioni precarie "La... Cambio alla guida della Pro Loco dopo dieci anni: Bortone succede a CongedoEletto il nuovo presidente a Guagnano con il 27enne, infermiere presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, è espressione di un cambio generazionale:... Temi più discussi: Dieci anni di Consorzio Integra: Pronti alla sfida del dopo Pnrr; Consorzio Integra ridimensiona gli obiettivi dopo il boom del Pnrr; Rimini, il nuovo Metromare costa di più: buco da 10 milioni di euro; A18, completate le barriere acustiche a Scaletta e Itala: stop deviazioni e restringimenti. Consorzio unico, paga soltanto il 15% degli agricoltori. Ecco il piano di riequilibrio in 10 anniUn piano di riequilibrio finanziario della durata massima di 10 anni che passa dalla riduzione dei costi di gestione, dall’adeguamento di tariffe e contributi consortili e dal potenziamento della ... quotidianodipuglia.it Il rogo al Consorzio Agrario di Serra de' Conti? I baby piromani hanno 9 e 10 anni: un gioco sfuggito di manoSERRA DE’ CONTI - Sono due bambini i responsabili del rogo divampato lunedì pomeriggio da una pertinenza del Consorzio agrario provinciale. Uno ha 10 anni, l’altro 9. Sono stati individuati, ma non ... corriereadriatico.it Inaugurato oggi il nuovo Master dell'Università di Cagliari al Consorzio Ausi di Monteponi. Il Master integra ambiti di ingegneria delle materie prime, di recupero ambientale e di progetto del territorio. Il percorso forma figure con competenze nell'analisi, progett - facebook.com facebook