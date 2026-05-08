Inferno Beach apre il grande maggio di Cattolica | un mese di sport ed eventi

Sabato 9 maggio a Cattolica si apre il mese di eventi sportivi con l’inizio del grande maggio sportivo 2026. La prima manifestazione in programma è l’obstacle race Inferno Beach, che si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica. Il fine settimana successivo, dal 15 al 17 maggio, sono previsti altri eventi che continueranno a animare la città con attività all’aperto e manifestazioni sportive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Al via, sabato 9, il grande maggio sportivo 2026 di Cattolica. A inaugurare il palinsesto degli eventi che trasformeranno la città nella Regina degli sport a cielo aperto sarà l’adrenalinica obstacle race Inferno Beach (sabato 9 e domenica 10), mentre il week end successivo, 15, 16 e 17 maggio.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Sport a Milano: gli eventi da non perdere nel mese di maggioCon l’inoltrarsi della primavera, Milano si trasforma in una vera città dello sport. 25 aprile e 3 maggio, CoopCulture apre il Chiostro con visite ed eventi per famiglieDue ponti – 25 aprile e 1 maggio – colmi di visite, laboratori, passeggiate: complice l’ingresso gratuito nei siti culturali sia per la Festa della...